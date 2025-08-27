Arturo Zaldívar, auténtico fan de Taylor Swift, participó en un diálogo con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a la reforma electoral, que está próxima a discutirse en el Congreso de la Unión.

Mientras Taylor Swift anunciaba su compromiso con Travis Kelce hoy martes 26 de agosto, Arturo Zaldívar y la comisión presidencial para la reforma electoral se reunieron con consejeros del INE.

El ex ministro Arturo Zaldívar fue muy reconocido entre la población juvenil tras asistir al concierto de Taylor Swift en 2023, además de que participó activamente en el intercambio de friendship bracelets.

Arturo Zaldívar, gran fan de Taylor Swift, participa en acuerdo rumbo a la reforma electoral

A través de redes sociales, Arturo Zaldívar compartió que hoy martes 26 de agosto se reunió la comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, consejero del INE.

Arturo Zaldívar dijo que el diálogo de hoy fue constructivo y busca fortalecer la democracia, así como “avanzar hacia un sistema electoral más plural, confiable y cercano a la ciudadanía”.

Esta reunión se realizó el mismo día en el que se anunció el compromiso de Travis Kelce con Taylor Swift, a quien Arturo Zaldívar reconoció como una persona muy significativa “para millones de mujeres y jóvenes alrededor del mundo”.

Pese a que Arturo Zaldívar se ha nombrado com un fan auténtico de Taylor Swift, no ha comentado nada respecto al compromiso, sin embargo, sí participó en una reunión para hablar sobre la reforma electoral.

Arturo Zaldívar y comisión presidencial se reúnen para acuerdo de la reforma electoral; quiénes la conforman

Arturo Zaldívar fue elegido por Claudia Sheinbaum como uno de los miembros que conforman la comisión presidencial para la reforma electoral y hoy se reunió con consejeros del INE para acordar la nueva iniciativa.

En la reunión estuvieron presentes más miembros de la comisión presidencial para la reforma electoral, que está conformada por: