El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Presidencial lograron un acuerdo sobre la reforma electoral, con apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Resultado de una primera reunión de trabajo entre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y consejeras y consejeros del INE, ambas partes coincidieron en la necesidad de una reforma que “fortalezca el sistema electoral mexicano”.

De esta manera, el INE y la Comisión Presidencial acordaron crear un grupo de trabajo técnico permanente.

A través de éstese dará seguimiento y estructura técnica a los temas referentes a la reforma electoral, así como un listema de temáticas clave a analizar.

Los temas tratados en la reunión entre INE y Comisión Presidencial sobre la reforma electoral

En esta primera reunión acudieron Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE y las y los consejeros del órgano electoral.

Tanto los consejeros del INE como el gobierno federal manifestaron su compromiso y responsabilidad con el grupo de trabajo en materia de la reforma electoral.

Además, en la reunión se abordaron varios temas por parte del INE, como:

organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales

tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales

el diseño de la educación cívica

especialización técnica y operativa del personal

uso de nuevas tecnologías

fiscalización

la importancia de una reforma electoral fortalecida con trabajo conjunto

autonomía legal financiera

transparencia

modelo de comunicación política