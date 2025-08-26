Movimiento Ciudadano dio a conocer que propondrá que el voto sea válido desde los 16 años de edad, esto en el marco de la discusión por la nueva reforma electoral.

Así lo dio a conocer el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, quien aseguró que esta medida buscaría fortalecer la participación de los jóvenes en la vía democrática del país.

La propuesta de Movimiento Ciudadano señaló debe responder al análisis de los derechos electorales actuales, los cuales aseguró no dan visibilidad a los jóvenes en nuestro país.

En la víspera de la elaboración de una nueva reforma electoral, Movimiento Ciudadano adelantó que presentará una propuesta para reducir la edad para votar, pasando de los 18 a los 16 años.

Clemente Castañeda señaló que un panorama actual los jóvenes reclaman cada vez más derechos políticos, por ello es necesario escucharlos y reconocerlos.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado recalcó que una buena manera de hacerlo, como ocurre ya en países de Europa y América Latina, es otorgarles del derecho a votar a partir de los 16 años de edad.

De acuerdo con Clemente Castañeda, los jóvenes de 16 y 17 años pueden formar parte de la vida laboral y económica de México, por lo tanto podrían tener voz y voto siendo parte de la vida democrática del país.

Movimiento Ciudadano recalcó que esto les permitiría a los jóvenes, más allá de elegir a sus representantes, elevar su punto de vista sobre las políticas educativas, ambientales, de salud, y demás, que afectan a nuestra sociedad.

Movimiento Ciudadano propondrá ampliar los derechos en la reforma electoral

Al respecto, tras manifestar su intención de reducir la edad para votar a 16 años, Clemente Castañeda insistió en que es necesario ampliar los derechos político electorales en la sociedad actual.

Para ello Movimiento Ciudadano propondrá incluir a los jóvenes en estos, pues defendió que a su edad ya se encuentran en condiciones de ser parte de de manera activa en la vida pública de México.

Para el coordinador naranja en el Senado, en el marco de una nueva reforma electoral, señaló que es necesario que esta salga de las minorías, así como de la oposición, y no de la cúpula del poder que asegura solo busca mantenerlo.

Movimiento Ciudadano insistió en que presentarán su propuesta para empoderar a las juventudes, como parte de su proyecto en materia de derechos político electorales para la sociedad.