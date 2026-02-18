El gobierno de México ya respondió a la invitación de Donald Trump a asistir a la Junta de Paz de Gaza en busca de terminar con el conflicto entre Israel y Palestina.

México dio una clara respuesta a Donald Trump sobre el seguimiento a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los tratados y la política exterior.

México rechaza ir a la Junta de Paz en Gaza

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, extendió la invitación a México para participar en la Junta de Paz en Gaza, pero el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum se negó a asistir.

A través de un comunicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se informó que México no irá a la Junta de Paz en Gaza aunque sí desea que Israel y Palestina encuentren la solución a su conflicto.

Por otra parte, extendió el deseo de que “ambas partes involucradas [Israel y Palestina” participen en la Junta de Paz en Gaza que Donald Trump organiza.

México subrayó que su no participación se debe a que sigue los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a tratados y a la política exterior.

El gobierno recordó que el artículo 89 en la fracción X, llama a la “solución pacífica de controversias” así como a la “autodeterminación de los pueblos” por lo que seguirá lo estipulado.

México verá por la paz en Gaza como “Estado observador”

México rechazó su asistencia a la Junta de Paz en Gaza que Donald Trump organiza, pero aclaró que sí tendrá participación como “Estado observador”

La SRE aclaró que aunque seguirá los lineamientos de la Constitución, sí acompañará los procesos para una “paz duradera” bajo el estatus de Estado observador.

Ser “Estado observador” implica para México, que no participará en las decisiones que se tomen en la Junta de Paz en Gaza, sino que contribuirá “a los esfuerzos en favor de la paz” en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).