El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajará a Estados Unidos para abordar sus diferencias con Donald Trump sobre las negociaciones con Irán y la Junta de la Paz para Gaza.

“En este viaje discutiremos una serie de temas: Gaza, la región, pero, por supuesto, ante todo las negociaciones con Irán” Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

De acuerdo con Netanyahu, durante su séptima reunión con Donald Trump, expondrá sus posturas sobre las negociaciones, lo que, según dijo, refleja la profunda relación entre Israel y Estados Unidos.

Irán marcan el viaje de Netanyahu a Estados Unidos

En este nuevo encuentro, previsto para el 10 de febrero 2026, Donald Trump negociará con Benjamín Netanyahu un acuerdo con Irán que implicaría contener su proyecto nuclear y reducir el rango de sus misiles de balísticos.

Por su parte, Netanyahu buscará convencer a Trump de que no se puede confiar en Irán, y de que la Casa Blanca debería optar por un ataque relámpago para poner fin a la capacidad nuclear y militar de Teherán.

El viaje de Netanyahu a Estados Unidos se produce días después de que funcionarios iranies y estadounidenses se reunieran en Omán la semana pasada, tras lo cual Donald Trump dijo que seguiría otra ronda de negociaciones.

Gaza será motivo de discusión en el viaje de Netanyahu a Estados Unidos

Gaza también marcaría el viaje de Netanyahu a Estados Unidos, toda vez que Trump incluyó a Turquía y Qatar a la Junta de la Paz, dos regiones que por años han sido enemigos de Israel.

En este contexto, Netanyahu buscaría no participar en el foro multilateral creado por Donald Trump y soslayar la existencia de la Junta de la Paz.