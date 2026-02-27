El desencuentro de Estados Unidos e Irán sobre las negociaciones nucleares, llevaron a que el embajador Mike Huckabee instara a su personal a salir de Israel por riesgos de seguridad.

Aunque el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, llamó a no entrar en pánico sí recomendó buscar vuelos para salir, argumentando la posibilidad de que estos se agotaran rápidamente.

Estados Unidos autoriza a su personal de la embajada en Israel a salir del país

Con un correo electrónico compartido de forma confidencial por el embajador Mike Huckabee el 27 de febrero de 2026, llamó a su personal -y a sus familias- a salir de Israel si así lo desean.

Información dada de forma anónima a AP, argumenta que el correo mandado a las 10:30 am, da a conocer al personal de la embajada de Estados Unidos en Israel que tienen la autorización de salir del país, sin ningún cuestionamiento.

El correo firmado por Mike Huckabee explica al personal gubernamental que deberán conseguir vuelos de forma inmediata buscando principalmente salir de Israel -que está en conflicto con Palestina-, para luego dirigirse a Washington en Estados Unidos.

“Los instó a encontrar un vuelo desde el Aeropuerto Ben-Guiron a cualquier destino para el que pudieran reservar peaje (...) Concéntrese en conseguir asiento a cualquier lugar desde el que pueda continuar su viaje a Washington D.C., pero la primera prioridad será salir rápidamente del país”. Mensaje anónimo a AP.

Aunque el embajador aseguró que no es para entrar en “pánico” sí subrayó que esta acción debería tomarse de forma inmediata, asegurando que próximamente los vuelos de salida de Israel podrían agotarse.

Salida de personal de Estados Unidos de Israel podría ser por una posible guerra

El llamado del embajador Mike Huckabee a su personal para salir de Israel rumbo a Estados Unidos se debería a una posible guerra por desencuentro en las negociaciones nucleares.

Donald Trump habría incrementado la presencia militar en Medio Oriente, hecho que no sucedía desde la guerra con Irak en 2003.

Asimismo, se argumenta que Donald Trump ha amenazado con atacar a Irán si no se acepta el acuerdo nuclear, pese a que realizó la Junta de Paz.

Según la fuente de AP del gobierno de Estados Unidos, la decisión de que trabajadores de la embajada de Israel pudieran salir rumbo a Washington se tomó después de llamadas durante la noche del 26 al 27 de febrero, teniendo como prioridad la protección de sus empleos.