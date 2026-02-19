La primera foto grupal oficial de la Junta de la Paz de Donald Trump para Gaza, territorio entre Palestina y Gaza, fue tomada junto con los líderes mundiales que la integran durante la inauguración del Consejo de Paz en el Instituto Donald J. Trump de la Paz.

El evento de la Junta de la Paz reunió a más de 20 países para discutir iniciativas de paz global, en donde se destacó el compromiso de la reconstrucción de Gaza tras el conflicto con Israel.

Se ha revelado la primera reunión y foto oficial de la Junta de la Paz, organismo creado por Donald Trump para discutir y promover la paz mundial, enfocándose en la guerra entre Gaza e Israel.

Entre una de las primeras iniciativas, la Junta de la Paz de Trump se comprometió a la reconstrucción de Gaza con un presupuesto de 5 mil millones de dólares (86 mil 246 millones 600 mil pesos), en medio de las tensiones con Hamás y su desarme.

La reunión de la Junta de la Paz, fue llevada a cabo en el Instituto Donald J. Trump de la Paz, antes conocido como el United States Institute of Peace, ocurrió este 19 de febrero del 2026 y, entre los países participantes estuvieron:

Israel

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Qatar

Kuwait

Egipto

Jordania

India

Indonesia

Japón

Argentina

El Salvador

Hungría

Polonia

Europa del Este

Aliados del Golfo

La creación de este organismo ocurre después de la decisión de Donald Trump de abandonar la Organización de las Naciones Unidas (ONU).