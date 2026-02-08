El canciller italiano Antonio Tajani ha rechazado la participación de Italia en la Junta de Paz propuesta por Donald Trump para supervisar la tregua en Palestina e Israel, pero ¿cuáles son sus motivos?

El canciller italiano Antonio Tajani rechazó la invitación de Donald Trump a que Italia se una a la Junta de la Paz para verificar acuerdos entre Palestina e Israel, por razones “constitucionales”.

De acuerdo con Tanjani, Italia no puede unirse a la Junta de la Paz al considerar que existen “obstáculos constitucionales insuperables”, y explicó que la Constitución italiana impide integrarse a un organismo dirigido por un solo líder.

Antonio Tajani, canciller de Italia, rechaza invitación de Donald Trump a la "Junta de la Paz" (Geert Vanden Wijngaert / AP Photo / AP)

El pasado 7 de febrero, Donald Trump anunció la iniciativa de la Junta de la Paz en donde busca involucrar a aliados clave de Estados Unidos, bajo el contexto de revisar los acuerdos de paz entre Gaza e Israel.

Sin embargo, esto ha generado escepticismo en Europa, pues países como Francia y Reino Unido presentaron dudas similares a lo que expresó Italia al rechazar la invitación de Trump, lo que podría limitar su efectividad en la mediación del conflicto.

El rechazo de Italia sugiere posibles tensiones en la alianza transatlántica bajo la segunda administración Trump, y también recuerda las críticas previas a su enfoque unilateral en política exterior.