El papa León XIV no asistirá a la Junta de Paz para Gaza convocada por Donald Trump, pese a sus constantes llamados a la pacificación.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, informó el 17 de febrero de 2026 que la Santa Sede considera que la Organización de las Naciones Unidas debe ser la instancia encargada de gestionar la crisis.

Parolin señaló que algunos puntos del plan de Estados Unidos dejaron al Vaticano “perplejo” y subrayó que, por su naturaleza, el Estado declina incluso participar como observador.

Papa León XIV rechaza invitación de Donald Trump: no va a la Junta de Paz para Gaza

El 17 de febrero de 2026, Pietro Parolin informó que el papa León XIV no asistirá al llamado de Donald Trump para la paz en Gaza por la guerra entre Israel y Palestina.

Aunque aún sin comunicado oficial, Parolin adelantó que hubo algunos puntos en el plan por Gaza que organiza Donald Trump que los dejaron “perplejos”, apuntando a la resolución de “cuestiones críticas”.

Asimismo, externó que el papa León XIV ve esencial la participación de la ONU en una situación de crisis como la que se vive en Gaza.

Incluso, Parolin aseguró que es uno de los puntos que creyeron más relevantes, por ello se insistió en el ante la Junta de Paz a la que Donald Trump está extiendo invitación a nivel internacional.

Sin embargo, subrayó que por la naturaleza que tiene El Vaticano, su participación queda declinada incluso bajo el estatus de “observador” por el que otros estados han optado.