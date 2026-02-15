El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Junta de Paz anunciaron que invertirán más de cinco mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

“El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Este domingo 15 de febrero, Donald Trump dijo que destinará esa cantidad de dinero junto con los países miembros de la Junta de Paz para iniciativas humanitarias y de reconstrucción.

El anuncio formal de la mencionada inversión de cinco mil millones de pesos se realizará durante la primer reunión de la organización prevista el 19 de febrero en el Instituto de Paz de Washington.

Trump: Junta de Paz debe demostrar su importancia

Donald Trump dijo que la Junta de Paz tiene como reto demostrar ser el organismo internacional más importante de la historia.

Agregó que los participantes han comprometido miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y de la Policía Local.

Cabe recordar que la Junta de Paz tuvo una reunión fundacional en Davos, Suiza, en enero y al menos 35 países se han unido a la misma.

La mayoría der los miembros fundadores son aliados de Donald Trump y la membresía cuesta alrededor de mil millones de dólares.

Bombardeos siguen en Gaza a pesar de acciones de paz

Mientras tanto, se informa que los bombardeos continúan en Gaza y este domingo se reportan la muerte de al menos 10 personas a pesar de acuerdos de alto al fuego desde octubre pasado.

En total se reportan la muerte de más de 72 mil personas durante todo el conflicto, 20 mil de ellos niños.