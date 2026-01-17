El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer los nombres de las personas que integran la Junta de Paz para Gaza, cuyo objetivo será poner fin al conflicto en Palestina.

La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan de Donald Trump, proporcionando elementos para que Gaza viva en “paz y desarrollo”, indica el comunicado de la Casa Blanca.

El impacto de los ataques de Israel en Gaza (MOHAMMED SABER / EFE)

¿Quiénes integran la Junta de Paz para Gaza?

Por instrucciones del presidente Donald Trump, la Junta de Paz para Gaza estará compuesta por “líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructuras y estrategia económica”.

Los miembros designados para esta tarea son:

Secretario Marco Rubio

Steve Witkoff

Yerno de Trump, Jared Kushner

Sir Tony Blair

Marc Rowan

Ajay Banga

Robert Gabriel

Cada miembro de la Junta de Paz para Gaza supervisará asuntos para la estabilización y el éxito a largo plazo para Palestina, incluyendo el “fortalecimiento de capacidades de gobernanza, reconstrucción en inversión”.

En apoyo a este modelo operativo, Donald Trump ha nombrado a Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum como asesores principales de la Junta de Paz para Gaza, encargados de liderar la estrategia y operaciones diarias.

De igual manera, el comunicado oficial de la Casa Blanca indica que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) estará dirigido por el Dr. Ali Sha’ath, “un líder tecnócrata ampliamente respetado”.

“El Presidente hace un llamamiento a todas las partes para que cooperen plenamente con el NCAG, la Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización para garantizar la rápida y exitosa implementación del Plan Integral”. La Casa Blanca