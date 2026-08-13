Los viajeros internacionales crecen en México hasta un 7.7% entre enero y junio de 2026, destaca Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

“En turistas internacionales que es importantísimo este porcentaje por el tema que se vive a nivel global en el turismo. Como ustedes lo saben existe una disminución de turismo aéreo en todo el mundo, por su puesto en México en los destinos principales de nuestro país y tener un 4.6% que el mismo periodo de enero a junio que el año anterior pues es un récord también histórico” Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 13 de agosto de Claudia Sheinbaum Pardo, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo destacó que este crecimiento es histórico.

Asegura que 24.5 millones de turistas extranjeros llegaron a México para quedarse.

México destaca balance económico en Turismo

En más datos del avance de en turismo en México, Josefina Rodríguez Zamora aseguró que se presentó un balance económico respecto al año pasado.

Afirma que no hubo ninguna disminución sino que en este ramo se va en manera ascendente a pesar de la inflación que está presente en Estados Unidos.

Así como del encarecimiento de los vuelos sobre todo a larga distancia.

Más de 6.5 millones de turistas de crucero llegan a México

Sobre los turistas que viajan por crucero a territorio nacional, la secretaria de Turismo destacó que llegaron más de 6.5 millones de viajeros a México.

Destaca, en este caso, que llegaron un 15.2% más que en el mismo periodo del año 2025.

Además estos turistas de crucero que arribaron a los puertos de México han gastado cerca de 575 millones de dólares, es decir un 18.7% más sobre enero y junio del año anterior.

De ambas cifras las destacó como históricas para el turismo mexicano.

Estos son los países que más visitaron México de enero a junio de 2026

Los países que más visitaron México de enero a junio de 2026, según cifras de turismo destacan: