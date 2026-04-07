Sinaloa se posicionó entre los tres estados con mayor ocupación hotelera en México durante la Semana Santa 2026, al alcanzar un 84%, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país.

Del 29 de marzo al 5 de abril, la entidad recibió más de 2.8 millones de visitantes y generó una derrama económica superior a 3 mil 648 millones de pesos, reflejo del dinamismo turístico en el estado.

Rubén Rocha destaca posicionamiento turístico de Sinaloa

Durante su conferencia, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó que estos resultados colocan a Sinaloa entre las entidades con mayor actividad turística, de acuerdo con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

El mandatario estatal reconoció la mención federal, en la que también se destacó a Guerrero y Quintana Roo, y subrayó el crecimiento del estado en materia de ocupación hotelera.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, detalló que los municipios registraron alta afluencia, con Mazatlán como principal destino al alcanzar un 86% de ocupación hotelera, más de 615 mil visitantes y una derrama superior a 1,819 millones de pesos.

Los Pueblos Mágicos también reportaron cifras relevantes: San Ignacio alcanzó el 98% de ocupación; Mocorito, 85%; El Fuerte, 83%; Cosalá, 81%; y El Rosario, 78%, lo que confirma la diversificación de la oferta turística.

Eventos y playas impulsan turismo en Sinaloa

Durante el periodo vacacional se realizaron diversas actividades que fortalecieron la identidad cultural del estado, como el Cosalá Semana Santa Fest, la feria en San Ignacio y representaciones del Viacrucis en distintos municipios.

También se llevó a cabo el Carnaval de Badiraguato, que reunió a visitantes nacionales y extranjeros entre el 2 y el 5 de abril.

En destinos de playa, zonas como Altata, Nuevo Altata y El Tambor alcanzaron el 100% de ocupación hotelera, con más de 145 mil visitantes y una derrama superior a 70 millones de pesos, consolidándose como puntos clave del turismo costero.

Como parte de la estrategia de reactivación turística, se realizó el Altata Pachanga Fest, que reunió a más de 79 mil asistentes y amplió la oferta recreativa en la región.

Otros destinos como Las Glorias y Bellavista en Guasave, así como puntos turísticos en Angostura, Elota y Escuinapa, registraron una alta afluencia de visitantes, al igual que los centros ceremoniales del norte del estado, donde se preservaron tradiciones ancestrales.

Las autoridades estatales destacaron que estos resultados representan beneficios directos para miles de familias sinaloenses que dependen del turismo, al impulsar la actividad de sectores como el hotelero, restaurantero y de servicios.