El Órgano de Administración Judicial (OAJ) confirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedarán sin seguro de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto 2027.

Fuentes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) confirmaron a SDPnoticias que esta prestación no será autorizada para los y las ministras de la SCJN.

La medida responde a la polémica sobre privilegios en el Poder Judicial y se alinea con las posturas de austeridad defendidas por Claudia Sheinbaum y Lenia Batres.

Seguro de gastos médicos mayores, fuera para ministros de la SCJN

El seguro de gastos médicos mayores en el anteproyecto de presupuesto generó polémica dentro de la SCJN, particularmente por la postura de la ministra Lenia Batres, quien cuestionó que se destinen recursos públicos a seguros médicos privados y defendió medidas de austeridad.

La discusión también ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara en contra de que el Estado cubra seguros médicos para los ministros de la SCJN, y en ese contexto, señaló que quienes ocupan esos cargos pueden pagar su atención médica con sus propios recursos.

“¿Por qué son privilegios? Porque se pagan con recursos públicos. Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos con su salario pues adelante, ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a los que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores, debe ser como cualquier servidor público.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con la determinación del OAJ, el seguro de gastos médicos mayores para ministros no formará parte del presupuesto que se autorice para la SCJN en 2027.

La medida coloca nuevamente bajo la lupa los privilegios y prestaciones de la nueva SCJN.