Usuarios de Telcel comenzaron a reportar fallas en el servicio, principalmente relacionadas con el internet móvil, de acuerdo con registros publicados por Downdetector durante las últimas horas.

Los reportes muestran un incremento de incidencias durante la tarde de este miércoles 19 de agosto, después de varias horas con menor actividad registrada por usuarios.

De acuerdo con Downdetector, el 41% de los reportes corresponde a problemas con internet móvil, seguido por fallas en la señal móvil, con 34%.

Edificio de Telcel. (Pexels/ Antonio Rodríguez)

Telcel suma tres reportes de fallas durante agosto de 2026

Con las incidencias reportadas este miércoles 19 de agosto, Telcel suma tres episodios de fallas durante agosto, de acuerdo con los registros de usuarios.

Los problemas señalados durante este mes han involucrado distintos servicios, entre ellos internet móvil, señal, recargas y plataformas digitales, aunque no todos corresponden necesariamente a una misma causa.

Lo que debes saber sobre la fecha límite de Telcel para registrar líneas (Michelle Rojas)

El episodio más reciente ocurre apenas 2 días después de que clientes reportaran intermitencias en datos móviles, dificultades para realizar recargas y problemas en el portal de vinculación.

En aquella ocasión, Telcel atribuyó las afectaciones a fallas en algunos sistemas de IP y en el servicio de recargas, mientras aseguró que voz y datos operaban normalmente.

Además, el inicio de la suspensión de líneas con terminación en 0 que no fueron registradas oportunamente generó confusión entre usuarios durante los primeros días de esta semana.

Ahora, los nuevos reportes muestran nuevamente un incremento en las incidencias relacionadas principalmente con internet móvil, que concentra el 41% de las notificaciones registradas por Downdetector.

Hasta el momento, Telcel no se ha pronunciado públicamente sobre las fallas reportadas este 19 de agosto, por lo que todavía no existe una explicación oficial sobre su origen.