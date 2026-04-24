Durante la conferencia mañanera, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo destacó el repunte del turismo en México durante Semana Santa y Pascua 2026.

Destacando una llegada de visitantes internacionales a México durante Semana Santa y Pascua 2026 del 7.82 millones, lo que representa más de 4.1 % en comparación a 2025.

Mientras que en turismo se marcó con 3.75 millones, siendo más que en 2025 con 4.2%, cifra con el número más alto antes de pandemia

Por otra parte la ocupación hotelera en Semana Santa y Pascua 2026, también se marcó a la alza con el 74%, lo que se traduce a 5.4% más que el año pasado durante esta época vacacional.

Derrama económica crece 5.3% más en Semana Santa y Pascua 2026

Ante la llegada y flujo de turistas en el país, la derrama económica creció más en Semana Santa y Pascua 2026 dejando buenos números.

Pues en las estimaciones, Josefina Rodríguez precisó que la derrama económica creció 5.3% más en Semana Santa y Pascua 2026, lo que significo 30 millones 740 mil pesos de entrada y dispersión de dinero al país en estas vacaciones.

Josefina Rodríguez destaca resultados del turismo en México en Semana Santa y Pascua 2026 (Especial)

El turismo en Semana Santa y Pascua 2026 se expande a más lugares y no solo playas

Otro de los puntos claves en las cifras para el turismo en Semana Santa y Pascua 2026 fue que las playas ya no son sólo los lugares más visitados en México, pues los visitantes se han expandido.

Ya que el turismo en Semana Santa y Pascua 2026 también se prefiere ya lugares culturales y pueblos mágicos.

Como Taxco que tuvo una ocupación hotelera del 100 en Semana Santa y Pascua 2026, así como Zacatecas con el 70% y Puebla con el 75%.

Para playas, el turismo en Semana Santa y Pascua 2026 se macro en Playa Miramar en Tamaulipas con el 100%, Nuevo Nayarit con 92% y Mazatlán con 86%.