México será país invitado en la Feria de Turismo de París 2027, como parte de la estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer la promoción turística del país en mercados internacionales.

“Nos acaba de invitar París, que es una de las ferias más importantes de Europa, para que en este año anunciemos que México es país invitado en 2027”. Josefina Rodríguez Zamora, Secretaría de Turismo

El anuncio fue realizado durante la Mañanera del Pueblo de este jueves 13 de agosto de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

De acuerdo a lo revelado por la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la participación busca proyectar la diversidad cultural, gastronómica y turística de México ante visitantes y representantes de la industria europea.

México llevará la oferta turística de sus 32 estados a Feria de Turismo de París 2027

Josefina Rodríguez Zamora detalló que la presencia de México en la Feria de Turismo de París 2027 no se limitará a un espacio dentro del recinto, pues la intención es aprovechar la invitación para mostrar en distintos puntos de la capital francesa la diversidad cultural y gastronómica del país.

La secretaria de Turismo señaló que París en Francia es sede de una de las ferias más importantes de Europa y confirmó que el Gobierno de México aceptó la invitación para participar como país invitado en 2027.

“¿Cómo conquistamos París? Con nuestros Voladores de Papantla, con nuestros danzantes, con nuestros pueblos originarios; demostrar la cultura y eso es lo que inspira a que vengan a nuestro país”. Josefina Rodríguez Zamora, Secretaría de Turismo

La estrategia forma parte de los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer la promoción turística de México en mercados internacionales y proyectar sus destinos, tradiciones y oferta gastronómica ante visitantes y representantes de la industria europea.

La secretaria de Turismo también reportó que entre enero y junio de 2026 México recibió 53.6 millones de turistas nacionales y registró un incremento de viajeros internacionales.

Con esta participación, México buscará convertir la Feria de Turismo de París 2027 en una plataforma para impulsar el turismo nacional y presentar la riqueza de sus 32 estados ante el mercado europeo.