Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, compartió que el evento ITB Americas, Feria Internacional de Turismo originaria de Berlín, llegará por primera vez a México.

De acuerdo con la secretaria, México será sede de esta feria internacional de turismo por 5 años, lo que calificó como un “esfuerzo titánico” de Jalisco y el gobierno federal.

“Logramos que por primera vez México como potencia turística tenga una feria internacional como sede por cinco años” Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo

La feria de turismo ITB Americas se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, donde México contará con un pabellón como país sede.

México será sede de ITB Américas por cinco años

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez compartió que, como México ha ido a países com Berlín y China,” ahora los países van a venir a México” para participar en la ITB Americas en la primera edición que se realiza en el continente.

La feria internacional de turismo ITB Americas se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, Jalisco, donde México será sede por cinco años y contará con un pabellón propio para sus 32 estados como país sede.

“Así como México va a Berlín cada año, va a China a las ferias, pues ahora los países van a venir a México. del 10 al 12 de noviembre tendremos ITB. Por primera vez llega a América, llega a México, a Guadalajara y se queda por cinco años” Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo

La ITB Americas es la feria de turismo más grande del mundo donde se contará con:

5 mil participantes

300 compradores curados de más de 140 países

Más de 42 países representados con marcas globales de la industria del turismo

Asimismo, la titular de la Secretaría de Turismo resaltó que muchos de los participantes llegarán antes de la feria por la curiosidad que producen las costumbres por el Día de Muertos por lo que noviembre 2026 “será un gran mes turístico para México”.

Además, reiteró que, al contar con un pabellón de México como sede, los 32 estados tendrán la oportunidad de poder llevar más actividades culturales y convertirlo en un “gran centro de negocios”.