En su conferencia mañanera del 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, durante su periodo como gobernador de Tabasco, donde logró reducir significativamente los delitos tras un periodo de incremento en la entidad.

“Cuando Adán Augusto fue gobernador del estado de Tabasco, lo voy a volver a repetir porque lo he dicho aquí. Los delitos hasta que él deja el gobierno del Estado disminuyen, todos de un periodo en Tabasco, de una alza en delitos antes del 2018, cuando llega él hay una disminución en los delitos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum recordó que al asumir López la gubernatura, los índices delictivos comenzaron a descender, y que incluso durante su gestión como titular de la Secretaría de Gobernación, los delitos en Tabasco continuaron a la baja bajo la administración de Carlos Merino como gobernador interino.

Sheinbaum destaca logros de Adán Augusto López al frente de Tabasco; no hay vínculos con el crimen organizado, aclara

La presidenta también abordó el repunte posterior de la violencia, relacionado con Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bermúdez fue investigado por el ex presidente AMLO y posteriormente huyó.

Sheinbaum enfatizó que, hasta el momento, no hay evidencia que vincule a Adán Augusto López con actividades del crimen organizado, destacando sus esfuerzos por garantizar la seguridad en Tabasco.