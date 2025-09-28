Ricardo Monreal expresó su respaldo al senador Adán Augusto López por las supuestas transacciones equivalentes a 79 millones de pesos no declarados entre 2023 y 2024.

“Estoy solidario con él porque es un momento en el que no puede llevarnos ni la infamia ni tampoco la vileza”, dijo Ricardo Monreal al rectificar su apoyo a su compañero de Morena.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también pidió que Adán Augusto López aclare las transacciones millonarias equivalentes a 79 millones de pesos.

Adán Augusto López es respaldado por Ricardo Monreal ante transacciones millonarias

Sobre el futuro de Adán Augusto López, el diputado Ricardo Monreal señaló que será el senador mismo quien aclare las transacciones millonarias, y que de haber pruebas, entonces se realicen las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la unidad de investigación de N+ Focus, el coordinador de Morena Adán Augusto López "recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial”.

“Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen empresas beneficiadas con recursos públicos, y en al menos un caso una empresa señalada por el SAT como fantasma”, se informó.

Ricardo Monreal también mencionó que la situación con Adán Augusto López no repercute en la imagen y trabajo de Claudia Sheinbaum, pues es un asunto ajeno a la presidencia de México.