La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le habría negado un beso a Adán Augusto López al momento de retirarse del Senado; así fue captado por las cámaras.

Cabe mencionar que Adán Augusto López enfrenta actualmente diversos señalamientos en su contra, el más reciente es el recibir transacciones millonarias que no declaró.

Sin embargo, también la reciente detención de quien fue su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de delincuencia organizada.

¿Rosa Icela Rodríguez le negó un beso a Adán Augusto López? Así fue el momento captado por las cámaras

La tarde de este martes 30 de septiembre, Rosa Icela Rodríguez se presentó a comparecer en el Senado y fue a su salida del recinto cuando las cámaras captaron lo que parece ser el momento en que le negó un beso a Adán Augusto López.

Rosa Icela Rodríguez se encontraba despidiéndose de diversos senadores cuando volteó para dirigirle unas palabras a Adán Augusto López, a quien se acercó a saludar, pero sólo de un apretón de manos.

Esto fue señalado por los medios, quienes también apuntaron la probabilidad de que el escaño impidiera que Rosa Icela Rodríguez se despidiera de Adán Augusto López con un beso en la mejilla.

Durante su salida, Rosa Icela Rodríguez sí abrazó y besó a diversos personajes de Morena, entre ellos, el senador Gerardo Fernández Noroña.

Así como legisladores de otros partidos, como fue el caso de Manuel Añorve, del PRI, a quién Rosa Icela Rodríguez dedicó un beso, palmadas amistosas y que no soltó mientras hablaba con Adán Augusto López.