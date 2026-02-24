El diputado local y dirigente de MC en Sinaloa, Sergio Torres, recibió el alta médica a 26 días del ataque en Culiacán por el que resultó herido y fue hospitalizado.

De acuerdo con lo informado por medios locales, familiares del legislador local confirmaron que egresó del nosocomio en el que estaba internado durante la tarde del lunes 23 de febrero.

Sergio Torres ya salió del hospital

Cerca de las 17:00 horas del 23 de febrero, el diputado en el congreso de Sinaloa y dirigente de MC en el estado, Sergio Torres, fue dado del hospital en el que estuvo internado por casi un mes.

Al respecto, se informó que tanto los familiares del legislador, como sus compañeros de MC, confirmaron que recibió el alta médica en la clínica privada de Culiacán donde permanecía.

Sergio Torres, dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa (Ig: @sergio_torres_felix)

De la misma forma, dieron a conocer que al salir del hospital, Sergio Torres fue trasladado a otro lugar no especificado, en el que va a continuar con su rehabilitación por las heridas que sufrió.

Cabe destacar que más temprano el mismo lunes 23 de febrero, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González, reveló que el diputado de MC presentaba una evolución favorable.

Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido mayor información sobre el estado de salud del legislador sinaloense, por lo que se desconoce cuáles son las secuelas que sufrió tras el ataque a MC.

Así evolucionó Sergio Torres tras ataque a MC en Culiacán

El egreso hospitalario de Sergio Torres tras el ataque a MC en Culiacán en el que también resultó herida Elizabeth Montoya, se concretó a 26 días de la agresión, como se muestra en la cronología del caso:

28 de enero de 2026 (mediodía): Sergio Torres Félix, diputado local de MC, fue atacado a balazos en el malecón viejo de Culiacán

28 de enero de 2026 (tarde, alrededor de las 4:00 horas): Ingresó de emergencia al hospital, donde fue sometido a cirugía por lesiones en el cráneo y trasladado a terapia intensiva

29 de enero de 2026 (mañana): Bajo un fuerte operativo de seguridad federal y estatal, fue trasladado a una clínica privada de Culiacán, donde se le practicó una segunda cirugía

14 de febrero de 2026 (mañana): Autoridades de salud informaron que había pasado a terapia intermedia tras dos cirugías, con evolución favorable y condición estable

23 de febrero de 2026 (tarde, alrededor de las 5:00 horas): Tras 26 días hospitalizado, fue dado de alta