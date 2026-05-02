Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, arremetió fuertemente contra la actuación de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa por Yeraldine Bonilla.

A través de X, Alejandro Moreno criticó su falta de acción legislativa durante la votación sobre la sustitución del gobernador tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

“Es una vergüenza que los Diputados de @MovCiudadanoMX en Sinaloa simplemente no se hayan presentado a votar en el Congreso local sobre la sustitución del gobernador tras la licencia de @rochamoya_, y que @AccionNacional haya decidido abstenerse. En una decisión así, no hay espacio para tibiezas ni medias tintas” Alito Moreno

Alito Moreno lanza severas críticas contra PAN y MC en Sinaloa por Yeraldine Bonilla

Alito Moreno cuestionó que los diputados de MC y PAN hayan optado por la ausencia o la abstención durante la votación para sustituir al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Alito Moreno arremete contra PAN y MC en Sinaloa por Yeraldine Bonilla (@alitomorenoc / X )

Cabe recordar que Rubén Rocha Moya pidió licencia tras enfrentar señalamientos de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Destacó que la actitud que mostraron por Yeraldine Bonilla representa una evasión de responsabilidades y una traición a la confianza de los ciudadanos en un momento de crisis.

“¡Son unos cobardes! La ausencia y la abstención no son posturas. Son formas de evitar la responsabilidad cuando toca definirse. La gente no eligió representantes para verlos ausentes o en silencio en los momentos clave” Alito Moreno

Alito Moreno destacó que la ciudadanía no elige a sus representantes para verlos ausentes o en silencio en coyunturas clave, sino para que asuman posiciones claras y las defiendan, incluso bajo presión del poder.

“Eligió a quienes iban a dar la cara, a fijar posición y a defenderla, incluso cuando hay presión desde el poder. ¡Cuando Sinaloa más los necesitaba, decidieron ponerse del lado del narcogobierno!” Alito Moreno

Acusó a estas fuerzas de oposición de actuar como cómplices del partido en el poder al no fijar una postura firme.

“En el @PRI_Nacional entendemos que la oposición se ejerce de frente, con valor, carácter y decisión. Cuando el MC y el PAN decidieron no estar o no votar, dejaron de representar a quienes confiaron en ellos. Y en política, esa falta de carácter termina siendo funcional a quienes quieren que nada cambie” Alito Moreno

Para Alito Moreno, la falta de una postura clara convierte a estos partidos de oposición en cómplices funcionales de lo que él denomina un narcogobierno.

Finalmente, Alito Moreno resaltó que la verdadera labor opositora exige valentía y carácter, cualidades que diputados de MC y PAN no demostraron y que miembros del PRI si lo hicieron.

“¡Actuaron como cómplices del narcogobierno de MORENA! ¡Qué vergüenza!” Alito Moreno

La senadora Paloma Sánchez aplaude que el PRI se ha mantenido firme en Sinaloa

Paloma Sánchez aplaudió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reafirmó su postura opositora al no respaldar a una persona que consideran parte del “cártel de Morena en Sinaloa”.

En su mensaje, la senadora celebró que su grupo parlamentario fuera el único en mostrar resistencia absoluta frente a la propuesta de Morena.

Paloma Sánchez resaltó la integridad política de los diputados Lauro Gallardo, Paola Gárate e Irma Moreno que se mantuvieron leales a la línea de su organización.