Minutos después de asumir el puesto de Fiscal General, Ernestina Godoy se comprometió a que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá una perspectiva de género para impartir justicia en México.

Desde que decidí dedicar mi vida al servicio público, siempre he tenido claro que la procuración de justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y que la calidad democrática de un sistema de procuración de justicia se mide por su capacidad de combatir la impunidad de los delitos Ernestina Godoy

A una semana de la salida de Alejandro Gertz Manero, el Senado de la República votó en la sesión del 3 de diciembre de 2025 para que Ernestina Godoy asumiera la titularidad en la FGR.

Ernestina Godoy presenta sus 11 compromisos como Fiscal General de la FGR

A través de una publicación en redes sociales, Ernestina Godoy enlistó una serie de compromisos que habrá en su administración al frente de la FGR, siendo la perspectiva de género uno de los más destacados.

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR (Cuartoscuro / Mario Jasso)

En su misma publicación, la fiscal enlistó los siguientes once compromisos para, aseguró, reforzar la justicia en el país y recuperar la confianza ciudadana:

Atención y procuración de justicia con perspectiva de género Priorización en delitos de mayor impacto Coordinación real entre instituciones, con autonomía Atención digna e integral a víctimas Respeto y protección a los derechos humanos Cero tolerancias a la tortura Articulación con la sociedad civil Profesionalización del personal Revisión de los procesos internos Combate firme a la corrupción interna Transparencia y rendición de cuentas.

Otro de los puntos que Ernestina Godoy subrayó, es que la FGR se dedicará a combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción, lo cual realizará en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

yo no veo su respaldo como un premio, para mí es un mandato, y como tal, trabajaré para construir una Fiscalía a la vanguardia, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, profesionalismo y probidad, una Fiscalía que recupere la confianza ciudadana. Donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie… La Lucha Sigue. Ernestina Godoy