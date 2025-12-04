Ernestina Godoy, elegida como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), negó ser una “fiscal carnal” y prometió que habrá imparcialidad durante su dirigencia.

Tras la salida de Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy tomó la dirigencia interina de la FGR, sin embargo, este miércoles 3 de diciembre su cargo fue ratificado por el Senado.

Ernestina Godoy fue ratificada como titular de la FGR (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ernestina Godoy asegura que no será “fiscal carnal” y promete imparcialidad en la FGR

Luego de ser electa como titular de la FGR por el pleno del Senado, Ernestina Godoy fue cuestionada brevemente por la prensa sobre qué opinaba que la llamaran “fiscal carnal”.

El término “fiscal carnal” se acuñó desde hace tiempo para describir a aquellos funcionarios que deben impartir justicia, sin embargo, desvían o anulan las investigaciones para proteger a familia, amigos o jefes.

Sobre estos señalamientos, Ernestina Godoy negó ser “fiscal carnal” e hizo referencia a su trayectoria, que podría comprobar que impartirá justicia con imparcialidad desde la FGR.

Medios de comunicación preguntaron si se dará carpetazo a los casos de huachicol fiscal, Ernestina Godoy negó con el dedo y aseguró que van a trabajar, aunque no dio más detalles.

Cabe mencionar que Ernestina Godoy ya tomó protesta en el Senado como la nueva titular de la FRG luego de la discusión y de ganar la votación pues recibió el apoyo de 97 legisladores.