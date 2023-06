El dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció una investigación por el video de Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo durante el Consejo Nacional de Morena de cara a las elecciones 2024.

Se investiga origen del video entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, advierte Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, anunció que se llevará a cabo una investigación en torno al video de Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo que se difundió en redes sociales.

Lo anterior debido a que Mario Delgado expuso que para el Consejo Nacional de Morena, se recogieron celulares para evitar que distracciones del tema central al que se llamó al encuentro.

Cuestionado por el reclamo de Claudia Sheinbaum por el incumplimiento de los acuerdos, Mario Delgado indicó que en primer lugar, la grabación no tuvo que existir.

Por ello, el dirigente nacional del partido sentenció que ya se está llevando a cabo una investigación con el fin de identificar el origen del video.

“Primero, ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada para que justamente todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión. Estamos investigando de dónde viene ese video” Mario Delgado

Cabe destacar que previamente, Gerardo Fernández Noroña también destacó que para el Consejo Nacional de Morena, se estableció no llevar teléfonos celulares.

Sin embargo, el diputado con licencia destacó que él pudo observar varias asistentes como fue el caso de los gobernadores, sí portaban dispositivos móviles .

Unidad en Morena se mantiene pese a reclamo entre Claudia Sheinbaum, destaca Mario Delgado

Tras advertir que ya se investiga el origen del video de Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, Mario Delgado destacó que pese a dicho desencuentro, Morena se mantiene en unidad.

Al respecto, expuso que las diferencias y discusiones son naturales en los procesos democráticos, por lo que garantizó que persiste la unidad al interior del partido.

En ese sentido, destacó que “ponerse de acuerdo” no es un hecho sencillo, sino que resaltó, la unidad ha sido un proceso en el que se ha requerido mucha paciencia, conciliación y madurez.

Por ello, apuntó que es muy probable que los desencuentros van a seguir presentándose, pero siempre se trabaja con la “mejor de las voluntades” para llegar a la unidad.

Esto le dijo Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo durante el Consejo Nacional de Morena

En el Consejo Nacional de Morena celebrado el domingo 11 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo habló con el presidente del organismo, Alfonso Durazo Montaño.

Sobre el diálogo, se difundió un video en el que se puede escuchar a Claudia Sheinbaum señalando a Alfonso Durazo que estaba cansada por haber sido recibida con gritos.

Al respecto, se ha identificado que esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum en el Consejo Nacional de Morena:

-Claudia Sheinbaum: Me recibieron con gritos, entonces ya me cansé. Ya me cansé (inaudible)

-Alfonso Durazo: Pero a ver, no hay acuerdo, no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Que nada más no griten

-Alfonso Durazo: Desde ayer no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Yo llegué y me reciben con gritos

Son 6 las corcholatas que están en la carrera por la candidatura de Morena para las elecciones 2024

Cabe recordar que de cara al proceso interno, el domingo 11 de junio se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, en el que se establecieron los lineamientos del método de selección.

Por parte del bloque partidista que que integran Morena, PT y Partido Verde para las elecciones 2024, son 6 las corcholatas que están en busca de la candidatura:

Así van las corcholatas en el tracking diario

Luego del Consejo Nacional de Morena del pasado 11 junio, se definieron las reglas para el proceso intento de selección de candidato en las elecciones 2024, del bloque Morena, PT y Partido Verde .

El tracking diario que es elaborado por MetricsMX y SDPnoticias, sigue a 3 “corcholatas” que son parte de la “terna” de aspirantes.

