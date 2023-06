Marcelo Ebrard Casaubón acudió a entrevista con Carmen Aristegui y habló del destape de la legisladora de Morena, Yeidckol Polevnesky, para la candidatura presidencial del partido.

Ello luego de que el 13 de junio la diputada morenista solicitó licencia en la Cámara Baja para buscar la candidatura a la presidencia rumbo a las elecciones 2024.

“Pido licencia para participar en la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación, yo soy fundadora de Morena, he luchado y caminado a lado del presidente López Obrador por mucho tiempo”.

Su solicitud fue descartada por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien indicó que por el partido que encabeza sólo participarán las cuatro corcholatas invitadas:

Sin embargo, previo a la declaración de Delgado, Marcelo Ebrard señaló que Yeidckol Polevnesky tiene todo el derecho de participar en la contienda interna.

En entrevista con Carmen Aristegui, Marcelo Ebrard aseguró que no se opone a la participación de Yeidckol Polevnsky ni de nadie más en la encuesta interna para elegir al candidato presidencial de Morena.

El extitular de la Seretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y corcholata del partido indicó que “ tiene todo el derecho, ella y quién se apunte” a participar en la encuesta interna de Morena.

Aunque él mismo indicó que ya se cerró la lista de los aspirantes a la candidatura, no le “queda claro” si el Consejo Nacional de Morena puede decidir quién participa y quién no, pues es un derecho de cualquier militante.

Asimismo, dijo que a su consideración es muy difícil que le digan a alguien que no puede participar en la contienda interna del partido, pues no ve un argumento del porqué se pueda negar la oportunidad.

“Yo no veo inconveniente, porque no veo muy claro un argumento para decirle a alguien que no pueda participar”

Marcelo Ebrard