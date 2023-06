La grafóloga Maryfer Centeno analizó el video viral que muestra un dialogo entre la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Y es que más de uno se quedó con la duda de saber qué fue lo que realmente pasó entre las corcholatas de Morena, por lo que a través de la interpretación de Maryfer Centeno, sabremos qué es lo que dice su lenguaje corporal.

Este momento quedó captado en video durante los acuerdos del Consejo Nacional de Morena para definir los métodos selección del candidato para las elecciones 2024, entre los que figuran:

Gerardo Fernández Noroña ya sabía que Yeidckol Polevnsky no iba a poder contender en encuesta de Morena y se lo dijo

De acuerdo con la lectura corporal de Maryfer Centeno, esto fue lo que se vivió al interior del Consejo Nacional de Morena rumbo a las elecciones presidenciales.

Cabe recordar que en el año 2024, se disputará la permanencia de Morena en el gobierno federal y en nueve estado de México: actualmente, el partido guinda gobierna sobre 23 estados de la República.

La reconocida grafóloga Maryfer Centeno analizó la expresión corporal de Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo en lo que parecía ser una acalorada conversación.

La experta indicó que la expresión facial de la jefa de gobierno es el semblante de una persona enojada, además, su mirada y la posición de su dedo parece indicar un gesto de imposición.

Claudia Sheinbaum estaba, de acuerdo con Maryfer Centeno, claramente enojada, pues incluso su postura de inclinación y el puño en su mano izquierda, lo confirma.

Por su parte, Alfonso Durazo mantiene una postura de reconocimiento al mantener ambas manos abiertas y una clara expresión facial de resignación.

Maryfer Centeno llegó a la conclusión de que se trata de un contexto de discusión, pero que finalizó con una sonrisa por parte de Claudia Sheinbaum.

La experta corporal indica que Gerardo Fernandez Noroña mantuvo una expresión de sonrisa y “disfrute” durante la discusión de Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo.

Por su parte, Ricardo Monreal mantuvo una expresión de discreción y sorpresa al percatarse de la situación, contrario a Gerardo Fernandez Noroña, quien se mantuvo atento todo el tiempo.

Al momento, se sabe que Claudia Sheinbaum le reclamó a Alfonso Durazo por la presencia de grupos de choque que le gritaron en la entrada del Consejo Nacional de Morena:

-Claudia Sheinbaum: Me recibieron con gritos, entonces ya me cansé. Ya me cansé (inaudible)

-Alfonso Durazo: Pero a ver, no hay acuerdo, no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Que nada más no griten

-Alfonso Durazo: Desde ayer no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Yo llegué y me reciben con gritos

Fragmento de la conversación