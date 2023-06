Un video que ha comenzado a circular en redes sociales, muestra a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hablando de frente con el gobernador, Alfonso Durazo.

El breve diálogo entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, que quedó captado en video, ocurrió en el Consejo Nacional de Morena donde se definió el método de selección del candidato para las elecciones 2024.

Sobre las palabras que intercambiaron la aún mandataria capitalina y el gobernador del estado de Sonora, circularon diferentes versiones, sin embargo, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.

Esto le dijo Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo durante el Consejo Nacional de Morena

En el Consejo Nacional de Morena celebrado el domingo 11 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo habló con el presidente del organismo, Alfonso Durazo Montaño.

En redes sociales, se dio a conocer un video en el que se muestra parte del dialogo que sostuvieron ambos y por el cual, comenzaron a difundirse distintas versiones.

Y es que en la grabación, se puede escuchar a Claudia Sheinbaum señalando a Alfonso Durazo que estaba cansada por haber sido recibida con gritos en el encuentro del 11 de junio.

Al respecto, se ha identificado que esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum en el Consejo Nacional de Morena:

-Claudia Sheinbaum: Me recibieron con gritos, entonces ya me cansé. Ya me cansé (inaudible)

-Alfonso Durazo: Pero a ver, no hay acuerdo, no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Que nada más no griten

-Alfonso Durazo: Desde ayer no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Yo llegué y me reciben con gritos

Gobierno de la CDMX aclara diálogo entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo; corcholatas acordaron no llevar porras

Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) aclaró lo ocurrido entre la mandataria capitalina y el gobernador de Sonora, durante el Consejo Nacional de Morena.

En una respuesta enviada al diario El Universal, el gobierno de la CDMX explicó que Claudia Sheinbaum señaló a Alfonso Durazo, que se incumplieron los acuerdos durante el consejo.

Lo anterior debido a que se indica, Claudia Sheinbaum recordó a Alfonso Durazo que en los acuerdos previos, se estableció que ninguna de las corcholatas acudiría con porra.

Así lo manifestó la jefa de Gobierno al gobernador de Sonora, luego de que al arribar al Consejo Nacional de Morena, simpatizantes de Marcelo Ebrard le gritaron “piso parejo”.

Fue debido a ello que al encontrarse con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, Claudia Sheinbaum le reclamó por el incumplimiento de acuerdos.

En especial debido a que de acuerdo con el gobierno de la CDMX, el equipo de Claudia Sheinbaum sí respetó lo establecido entre las corcholatas y acudió al consejo sin simpatizantes.

Además, el gobierno capitalino manifestó en su respuesta, que resulta sorpresiva la existencia de un video sobre el encuentro, pues también se acordó que nadie debía tener celulares.

Las 6 corcholatas que buscan ser candidatos de Morena en las elecciones 2024

De cara al proceso interno, el pasado domingo 11 de junio se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, en el que se establecieron los lineamientos del método de selección.

Por parte del bloque partidista que está conformado por Morena, PT y Partido Verde para las elecciones 2024, hay 6 corcholatas que están en busca de la candidatura:

Claudia Sheinbaum en el tracking diario de MetricsMX y SDPnoticias

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, es una de las principales aspirantes a la candidatura presidencial en las elecciones 2024, por parte de Morena, PT y Partido Verde .

El tracking diario que es elaborado por MetricsMX y SDPnoticias, señala que Claudia Sheinbaum es la aspirante con las mejores proyecciones por las cifras de intención de voto.

Hasta este hoy miércoles 14 de junio, la jefa de Gobierno cuenta con un 31.6%, es decir un punto y una décima menos que ayer y con lo que supera al canciller Marcelo Ebrard.

De la misma forma, con dichas cifras la aun mandataria capitalina supera al diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien cuenta con un 11.8%.