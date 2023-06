El aspirante a la candidatura presidencial, Gerardo Fernández Noroña, ya sabía que la diputada Yeidckol Polevnsky no iba a poder participar en la encuesta de Morena y se lo dijo.

Esto se da después de que Yeidckol Polevnsky solicitara licencia de la diputación para participar en la encuesta de Morena, la cual es el proceso interno para la elección del candidato a la presidencia en elecciones 2024.

Sin embargo, Mario Delgado declaró que no iba a poder contender en la encuesta de Morena debido a que es mediante invitación del Consejo Nacional y no un proceso abierto.

Gerardo Fernández Noroña le dijo a Yeidckol Polevnsky que no iba a poder contender en encuesta de Morena

Gerardo Fernández Noroña le dijo a Yeidckol Polevnsky que tardó demasiado en decidirse a contender en la encuesta de Morena, razón por la que no iba a poder participar.

El aspirante a la candidatura presidencial, ya le había comentado a Yeidckol Polevnsky que el documento que se aprobó en el Consejo Nacional manejaba solamente 4 nombres de Morena y que no habría más inscripciones.

Tal como lo señaló Mario Delgado, eso conllevaría a un problema, ya que, en palabras de Gerardo Fernández Noroña, se prestaba “a que se hiciera chacota con el proceso”.

Añadió que él no tendría problema en aceptar la postulación de Yeidckol Polevnsky y resaltó que tampoco es decisión de Mario Delgado o de Alfonso Durazo (gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional).

A su vez, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la solicitud de licencia no solamente de Gerardo Fernández Noroña, también de Yeidckol Polevnsky el día 13 de junio, por lo que recibieron mociones de distintos diputados en la sesión ordinaria.

Aunque algunos legisladores felicitaron a ambos diputados, hubo también quienes los sentenciaron, uno de ellos atacó a Yeidckol Polevnsky , a quien Gerardo Fernández Noroña defendió en su última intervención.

En las palabras que le dedicó Gerardo Fernández Noroña a Yeidckol Polevnsky, señaló que es una funcionaria íntegra, entregada, solidaria, honestidad, compromiso y trabajo , tal como lo ha demostrado en su carrera política.

Gerardo Fernández Noroña habla sobre proceso entre corcholatas para encuesta de Morena

La corcholata del PT, Gerardo Fernández Noroña también habló sobre el proceso interno y la encuesta de Morena, en la que destacó que no hay piso parejo, especialmente ahora que Mario Delgado declaró que sería con recursos propios y no del partido.

“Ese piso parejo no existe” e hizo referencia a que ahora ya no tiene ingresos, además de que los gobernadores e integrantes de Morena también se metieron aunque se decretara que no.

Gerardo Fernández Noroña añadió que su campaña para la encuesta de Morena será completamente diferente a la del resto de corcholatas “y puede que hasta con un poco de suerte sea autofinanciable”.

Incluyo que ante las denuncias del PRD y Movimiento Ciudadano para evitar que se lleve a cabo la encuesta de Morena, ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detendrán el proceso.

Ya que en su opinión, no son actos anticipados de campaña o precampaña.

Ayer en la sesión de la Comisión Permanente en ⁦@senadomexicano⁩. pic.twitter.com/iztdX2eJlN — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 14, 2023

Tracking diario hoy 14 de junio: ¿Cómo va Gerardo Fernández Noroña rumbo a las elecciones 2024?

En el tracking diario de hoy 14 de junio, realizado por MetricsMX y SDPnoticias, Gerardo Fernández Noroña se encuentra en tercer lugar entre las opciones de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Gerardo Fernández Noroña tiene un 11.8% de los votos, por debajo de Claudia Sheinbaum (31.6%) y Marcelo Ebrard (25.4%).