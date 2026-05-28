El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció la apertura de diálogo con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en inmediaciones de Canal Once.

“Hoy asistimos en las inmediaciones del Canal Once funcionarios de la Secretaría de Gobernación y Educación Pública, para establecer contacto con las y los estudiantes en paro”. Mario Delgado, secretario de Educación Pública

En su mensaje, Mario Delgado afirmó que se generarán las condiciones de diálogo con los estudiantes del IPN en medio de las protestas para atender su pliego petitorio.

Al respecto, Mario Delgado aseguró que en conjunto con las autoridades del IPN, se atenderán uno por uno los puntos del pliego petitorio de los estudiantes.

Mario Delgado abre diálogo con estudiantes del IPN en medio de protestas

Mediante un mensaje en video compartido en sus redes, Mario Delgado afirmó que el pliego petitorio de los estudiantes del IPN se resolverá mediante una mesa de diálogo ordenada.

#TuSecretarioInforma📢| Mensaje a nuestras queridas maestras y maestros, personal de apoyo y directivos de la comunidad del @IPN_MX.



Hoy, funcionarios de @SEP_mx y @SEGOB_mx, asistimos a las inmediaciones de @CanalOnceTV, para trabajar y atender cada una de las demandas de las y… pic.twitter.com/elH0NDsUUM — Mario Delgado (@mario_delgado) May 28, 2026

Mario Delgado aclaró a su vez que el pliego petitorio no se puede resolver sólo por escrito, ya que requieren consultas amplias y análisis de presupuesto o cambios institucionales.

Sin embargo, se mantiene la disposición de la Secretaría de Gobernación y la SEP a establecer diálogo con los estudiantes del Poli, por lo que acudieron a las instalaciones del Canal Once.

Añadió que el diálogo y trabajo en conjunto era un compromiso ya establecido desde el domingo 24 de mayo, en el que se le entregó un documento a los estudiantes del IPN.

Esto para mantener al Politécnico como una de las instituciones educativas líderes de México, que el expresidente Lázaro Cárdenas creó para robustecer la soberanía.

Lo cual destacó debido al contexto mundial en el que, acorde con Mario Delgado, amenaza la soberanía, por lo que el IPN debe mantener como promotor del desarrollo económico.

Sin embargo y con respecto de Canal Once, Mario Delgado señaló que es parte de la comunidad y no puede cerrarse, ya que es la voz del politécnico y se debe respetar el derecho de las audiencias.

Nota en desarrollo, en breve más información...