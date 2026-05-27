El Comité estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) protestan frente a Canal 11 para exigir mesa de diálogo y exigen respuesta a su pliego petitorio.

Estudiantes del IPN realizaron diversas movilizaciones el miércoles 27 de mayo, para exigir respuesta a sus peticiones como son:

Destitución de Arturo Reyes-Sandoval Mejorar el presupuesto otorgado al IPN Restitución de recursos institucionales Revisión de irregularidades administrativas Transparencia en procesos académicos y administrativos

Estudiantes del IPN protestan frente a Canal 11

El Comité Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN acudió a las instalaciones de Canal 11 para dar una conferencia y esperar una respuesta a sus peticiones.

Canal Once se ubica en Prolongación Manuel Carpio 475, Casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Estudiantes tuvieron una reunión frente a las instalaciones de Canal 11; las protestas en dicho espacio iniciaron el 22 de mayo.

Otro grupo de estudiantes del IPN se manifestaron en las inmediaciones del Casco deSanto Tomás y mantienen cerrado Circuito Interior; otro de los contingentes llegará a ESIME Zacatenco.

Estudiantes acusan a la Secretaría de Educación Pública de no escuchar sus peticiones y de negarse a dar respuesta a su pleito petitorio.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX continúa presente y pendiente de la marcha de la Comunidad Politécnica, en su llegada a las instalaciones de Canal Once. pic.twitter.com/jdsZ7Syzhv — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) May 27, 2026

Contingente del IPN busca reunión con autoridades y amenazan con bloqueos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso una mesa de dialogo con estudiantes del IPN para atender sus demandas y aseguran que enviaron una primera respuesta a sus peticiones.

Sin embargo, los estudiantes piden tener una reunión para discutir sus peticiones.

La institución aceptó que hay problemas en la infraestructura de las unidades académicas del IPN, así como falta de docentes.

Mientras tanto, continúan las movilizaciones estudiantes en diversas instituciones del IPN y el contingente reunido en Canal 11 continúa esperando el arribo de alguna autoridad.

Ante la falta de respuesta, estudiantes del IPN iniciaron el bloqueo de vialidades, en especial la calzada México-Tacuba.