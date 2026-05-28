Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) protestaron en la estación Normal de la Línea 2 del Metro CDMX con intención de llegar a Zacatenco.

Contingentes estudiantiles de diversas escuelas del IPN se han manifestado para exigir respuesta a su pliego petitorio.

Los estudiantes citaron a Mario Delgado el miércoles 27 de mayo a las 2:00 de la tarde frente a las instalaciones de Canal 11, pero el titula de la SEP no asistió.

Ante la falta de respuesta de las autoridades de la secretaría, estudiantes iniciaron bloqueos y movilizaciones Zacatenco.

Estudiantes del IPN protestan en el Metro de la CDMX

Un grupo de estudiantes arribaron a la estación Normal de la Línea 2 del Metro CDMX, con la intención de llegar a Zacatenco.

Los estudiantes solicitaron el apoyo de los usuarios para abandonar los vagones y así ellos pudieran ingresar para trasladarse a Zacatenco, donde se ubican la oficinas centrales del IPN.

Estudiantes del IPN se manifiestan en la estación Normal con la intención de llegar a Zacatenco (Especial )

El grupo de estudiantes realizó la movilización dentro de la estación Normal con orden y pacíficamente, permitiendo el flujo de los usuarios del Metro CDMX.

La ruta de los estudiantes del IPN será a Metro Hidalgo y transbordar en la Línea 3 con dirección a Indios Verdes hasta la estación 18 de marzo.

El contingente deberá llegar a Lindavista, donde caminarán con rumbo a las oficinas del IPN en Zacatenco.

Estas son las peticiones de los estudiantes de IPN

Desde hace varios días, los estudiantes de diversas escuelas del IPN realizaron un pliego petitorio tras diversas irregularidades en la institución.

Los estudiantes exhibieron la escasez de material, falta de mantenimiento en la infraestructura de las unidades del IPN y ausencia de profesores, entre otras problemáticas.

Antes esta situación, los estudiantes solicitan:

Destitución de Arturo Reyes-Sandoval Mejorar el presupuesto otorgado al IPN Restitución de recursos institucionales Revisión de irregularidades administrativas Transparencia en procesos académicos y administrativos

Los manifestantes solicitan reunirse con funcionarios de las secretarías de Hacienda, Gobernación y Educación Pública.

Varios estudiantes ya se encuentran en las oficinas del IPN en Zacatenco y continúan en paro.