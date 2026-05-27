Por medio de un video, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que haga efectiva su promesa de respaldo al Movimiento del Sombrero.

“Usted me dijo de manera personal que nos iba a apoyar, que iba a apoyar este movimiento, que iba a apoyar a mi persona” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

En su grabación, la presidenta municipal resaltó que la presidenta de la República le garantizó incluso que la apoyaría a ella, por lo que le pidió respetar sus dichos.

Así lo planteó Grecia Quiroz luego de que el congreso del estado de Michoacán aprobó una reforma que restringe las candidaturas independientes rumbo a las elecciones de 2027 en la entidad.

Grecia Quiroz pide apoyo de Sheinbaum para el Movimiento del Sombrero

El Congreso del estado de Michoacán aprobó en su sesión del 27 de mayo de 2026, una reforma electoral que restringe las candidaturas independientes rumbo a las elecciones de 2027.

Ante ello, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la reforma implica que el Movimiento del Sombrero que encabeza, no pueda competir.

“Usted me dijo de manera personal que nos iba a apoyar, que iba a apoyar este movimiento, que iba a apoyar a mi persona y esta manera como están actuando sus diputados de ninguna manera nos demuestran que nos quieren brindar ese apoyo” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

En su video, Grecia Quiroz pidió un pronunciamiento de Claudia Sheinbaum con respecto a la reforma, ante el actuar de los diputados locales de Morena que impulsaron y aprobaron la modificación.

De la misma forma, la alcaldesa de Uruapan recordó que cuando se reunieron, la mandataria nacional le prometió apoyar al Movimiento del Sombrero y a ella, por lo que le solicitó su respaldo.

Por lo anterior, le exigió que demuestre su compromiso, además de que emplazó a los legisladores locales a que actúen de manera consciente ante el daño que le están causando a Michoacán.

Grecia Quiroz acusa que reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Grecia Quiroz advierte por enojo de ciudadanía

Al pedir la intervención y respaldo de Claudia Sheinbaum en Michoacán por la reforma que restringe las candidaturas independientes, Grecia Quiroz advirtió por la inconformidad de la ciudadanía.

En su video, la presidenta municipal preguntó sobre lo que debe pasar en el estado de Michoacán, para que se cumpla la voluntad del pueblo a favor de los derechos y a la libertad.

“Yo le pregunto a usted ahora qué tiene que pasar en Michoacán, ahora me tienen que quitar la vida a mí, a mis hijos, a mi familia para que la gente siga más enojada, para que la gente se siga manifestando y siga exigiendo sus derechos de libertad” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Ante ello, cuestionó si lo que tiene que ocurrir es que ella sea asesinada junto a su familia para que la gente “siga más enojada” y continúen las manifestaciones que se realizaron en los meses previos.