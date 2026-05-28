La mamá de Ana Amelí García, Vanessa Gámez, señaló que la recompensa habría arrojado pistas sobre el paradero de la joven desaparecida en Ciudad de México.

“Si alguien tiene información que se acerque a los teléfonos de la Fiscalía, aunque obviamente tienen que corroborar”. Vanessa Gámez, mamá de Ana Amelí García

La recompensa, tal como mencionó la mamá de Ana Amelí García, fue dada a conocer el día martes 26 de mayo por 250 mil pesos para quienes den información sobre su paradero.

Aunque señaló que la recompensa no les fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de CDMX, sí les dio esperanza para encontrar a Ana Amelí García con vida.

Ana Amelí García: recompensa habría arrojado pistas de su paradero

En entrevista con Pamela Cerdeira, la mamá de Ana Amelí García señaló que tras aprobarse la recompensa para la joven, se recibió una pista sobre su posible paradero.

Aunque no puede dar detalles sobre dicha pista y todavía falta por ser comprobada, la mamá de Ana Amelí García señaló que se entregó de manera anónima y brindó esperanza.

Colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes rumbo al estadio Banorte. (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Vanessa Gámez destacó a su vez que la información si bien es sensible, podría dar con el paradero de Ana Amelí, por lo que confían que la recompensa pueda dar buenos resultados.

Acorde con lo compartido por la Fiscalía de CDMX en el acuerdo de la recompensa, se agotaron las líneas de investigación para dar con el paradero de Ana Amelí García.

Esto derivado de que no se encontraron indicios de Ana Amelí García en el Pico del Águila, aunque Vanessa Gámez insiste en que hay un patrón de desapariciones en el Ajusco.

Mamá de Ana Amelí García entregó pliego petitorio a Clara Brugada

La mamá de Ana Amelí García señaló que también el reciente martes 26 de mayo entregó a la jefa de gobierno de CDMX, Clara Brugada, su pliego petitorio.

Aunque no detalló los puntos del mismo, Vanessa Gámez sí señaló que el primordial es la investigación, ya que el caso de Ana Amelí no es aislado.

Clara Brugada se reunió unos minutos con los padres de Ana Amelí García, por lo cual agradeció el tiempo para explicar la investigación a 10 meses de su desaparición.

Por su parte, Clara Brugada se comprometió a estar pendiente de la carpeta de investigación de Ana Amelí García, además de contactarse con sus familiares en seguimiento.