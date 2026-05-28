Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron la Dirección de Administración Escolar, ubicada en Zacatenco, para exigir respuesta a su pliego petitorio.

Diversos contingentes integrados por estudiantes del IPN se manifestaron en el Casco de Santo Tomás con la intención de reunirse con Mario Delgado, secretario de la SEP.

Ante la falta de una respuesta de las autoridades, los estudiantes se dirigieron a las oficinas centrales del IPN hasta que sus peticiones sean contestadas.

Estudiantes del IPN toman la Dirección de Administración Escolar en protesta

Durante la tarde del miércoles 27 de mayo, estudiantes del IPN arribaron a la conocida como plaza Roja en Zacatenco para posteriormente tomar la Dirección Administrativa Escolar.

Los estudiantes no realizaron actos de violencia y colocaron carteles con sus peticiones; no realizaron destrozos en el mobiliario y realizaron la toma con orden.

El contingente había solicitado una reunión este miércoles en las instalaciones de Canal 11 con titulares de las secretarías de Hacienda, Gobernación y Educación Pública.

Ante la falta de atención a sus demanda, los estudiantes ingresaron a Zacatenco y se tuvo que desalojar el Auditorio Jaime Torres Bodet, donde había estudiantes de nuevo ingreso del nivel medio superior realizando trámites.

Estudiantes del IPN se manifiestan en la estación Normal del Metro (Especial/N+)

Escuelas del IPN entran en paro tras toma de la Dirección Administrativa Escolar

Al menos siete planteles del IPN entraron en paro en medio de las protestas estudiantiles:

Escuela Superior de Economía (ESE) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) Unidad Profesional Interdisciplinaria en ingeniería y Tecnologías Avanzadas Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME Zacatenco) Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME Azcapotzalco) Escuela Superior de Medicina (ESM) Cetis 9 “Josefa Ortiz de Domínguez”

Mario Delgado comparte mensaje tras protestas de estudiantes del IPN

Durante la noche del miércoles, Mario Delgado compartió un video en redes sociales para confirmar que acudió a las instalaciones del Canal 11 junto a funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Mario Delgado mencionó que atenderá cada una de las peticiones de los estudiantes y que el pasado domingo se entregó un documento con planteamientos para avanzar en una agenda amplia para mantener la autonomía del IPN.

El titular de la SEP expresó que era imposible responder de manera inmediata al pliego petitorio de los estudiantes del IPN, ya que se tenían que considerar varios aspectos.