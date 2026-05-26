La Secretaría de Educación Pública (SEP) abre diálogo con estudiantes del IPN; admite que resolver demandas llevará tiempo.

El pasado domingo 24 de mayo, la SEP dio una primera respuesta las demandas de los Instituto Politécnico Nacional (IPN), luego de que alumnos permanecen en las instalaciones de Canal Once como protesta.

SEP abre diálogo con estudiantes del IPN

Mediante un comunicado, la SEP dio a conocer su disposición para mantener un diálogo con la comunidad estudiantil del IPN y sus exigencias.

Al respecto, la SEP propuso la instalación de una mesa de trabajo para “revisar, analizar y dar solución” al pliego petitorio de los estudiantes del IPN.

Alumnos del IPN (Rogelio Morales Ponce)

“Este espacio de diálogo tendrá como propósito construir propuestas de solución, con la participación de autoridades y representantes estudiantiles”, explicó la SEP.

Pese a la disposición mostrada, la SEP reconoció que resolver las demandas llevará tiempo.

Esto porque las exigencias de los alumnos del IPN requieren inversión y atención progresiva en temas relacionados al mantenimiento, equipamiento e infraestructura.

Mientras que la preocupación por la falta de maestros se atenderá a través de la revisión de la estructura de ocupación que tiene el IPN.

En el caso del ámbito administrativo, la SEP detalló que se deben realizar adecuaciones al reglamento del IPN, situación que no se resolverá en días.

“Reconocemos que las demandas relacionadas con mantenimiento, equipamiento e infraestructura de las unidades académicas requieren una estrategia integral de inversión y atención progresiva. De igual forma, los planteamientos vinculados con la falta de docentes serán atendidos mediante la revisión de la estructura ocupacional del IPN, a fin de garantizar mejores condiciones académicas para las y los estudiantes. Asimismo, se informa que algunos de los temas planteados implican procesos administrativos, disponibilidad presupuestal y, en ciertos casos, posibles adecuaciones al Reglamento General del Instituto Politécnico Nacional, por lo que su atención requerirá trabajo técnico, diálogo institucional y seguimiento. Todo esto no puede resolverse en pocos días, sino que requerirá de trabajo permanente". SEP

La SEP también habló de la toma de Canal Once que hicieron los alumnos del IPN y fijó su postura al respecto.

Para la SEP, el derecho a “la libre manifestación no compite con el derecho de las audiencias”.

Además de que puntualizó que el canal tiene una función pública para “garantizar contenidos informativos, culturales y educativos al servicio de la sociedad mexicana”.

Al cerrar su tarjeta informativa, la SEP reiteró su voluntad de mantener la comunicación abierta con la comunidad estudiantil del IPN.