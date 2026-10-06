Margarita López advierte que las protestas de madres buscadoras escalarán ante la falta de atención de la Fiscalía General de la República (FGR), a 26 días del plantón.

“Y si tenemos que ir a cerrar con los compañeros que llegaron ahorita y hacer una convocatoria para ir a cerrar ahora Ángel Urraza y donde está la Comisión Nacional de Búsqueda [..] vamos a ir a cerrar”. Margarita López, madre buscadora

La líder del colectivo Buscando Cuerpos y exdiputada hizo dicha denuncia ante lo que denunció, es una simulación dentro de la FGR, pese a su llamado a entablar mesas de diálogo.

Agregó que sería una funcionara de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos quien ha obstaculizado el diálogo al solicitar que acudan pero sin dar resoluciones.

Margarita López advierte escalada en protestas de madres buscadoras por omisión de la FGR

Para medios, Margarita López advirtió la posible escalada de protestas por parte de las madres buscadoras, debido a lo que denuncian como falta de respuesta de la FGR.

Margarita López señaló desde el posible cierre de calles aledañas a la FGR, aunque todavía no se ha decidido la medida a 26 días de plantón.

La escalada de protestas podrían darse entre varios colectivos, así como la sociedad civil que se sumó a su plantón la mañana de este lunes 5 de octubre, ya que no hay resultados.

Si bien destacó que hubo un acercamiento y permitieron el ingreso de cinco madres buscadoras, en el diálogo no estuvieron presentes titulares y no dieron resolución.

Acusa que Ernestina Godoy no tendría voluntad de reunirse con las madres buscadoras, así como tampoco los otros funcionarios con quienes solicitan diálogo:

Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez

Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada

Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina

Margarita López advierte que escalarán protestas de madres buscadoras ante la FGR (Captura de pantalla)

Margarita López asegura que funcionaria de la FGR obstaculiza mesas de diálogo

La madre buscadora Margarita López, denunció a la funcionaria Mariana Díaz de escoger a modo a los funcionarios que no den resolución, sin que se presenten titulares.

Mariana Díaz, presuntamente, estaría evitando que los titulares solicitados por las madres buscadoras se presenten, por lo que ahora exigen su destitución.

Asimismo, Margarita López señaló a Mariana Díaz de no acudir a la FGR para no recibir la orden judicial sobre las investigaciones de las madres buscadoras.