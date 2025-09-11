Martha Lidia Pérez Gumercindo es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; te contamos quién es ella.

Su nombramiento ocurre luego de la renuncia de la ex comisionada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejó el cargo el pasado 19 de julio de 2025, en medio de exigencias para que se separara de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Tras casi mes y medio de la renuncia, la Secretaría de Gobernación informó que ya se eligió a su relevo y será Martha Lidia Pérez Gumercindo, por lo que aquí te contamos un poco sobre su perfil.

¿Quién es Martha Lidia Pérez Gumercindo?

Martha Lidia Pérez Gumercindo es una abogada originaria de Veracruz, elegida como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se presentaron como candidatos un total de 76 perfiles, de los que sólo 27 cumplieron con todos los requisitos y de entre los cuales se definió a Martha Lidia Pérez Gumercindo.

¿Qué edad tiene Martha Lidia Pérez Gumercindo?

No hay información pública que confirme la edad actual de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo.

¿Cuál es el signo zodiacal de Martha Lidia Pérez Gumercindo?

Debido a lo anterior, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Martha Lidia Pérez Gumercindo.

¿Martha Lidia Pérez Gumercindo está casada?

Martha Lidia Pérez Gumercindo mantiene su vida personal reservada, por lo que no es de dominio público si está casada o quién es su esposo.

¿Martha Lidia Pérez Gumercindo tiene hijos?

Igualmente no se conoce el dato de si la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda tiene hijos.

¿Qué estudió Martha Lidia Pérez Gumercindo?

Martha Lidia Pérez Gumercindo tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología.

A su vez ha obtenido certificaciones en materia de desaparición forzada. Por ello, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, junto con Rosa Icela Rodríguez, consideraron que es el perfil idóneo para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda.

Martha Lidia Pérez Gumercindo será quien enfrente la crisis de personas desaparecidas en México, que con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente hay cerca de 133 mil 208 personas en esa condición.

¿Cuál es la trayectoria de Martha Lidia Pérez Gumercindo?

Martha Lidia Pérez Gumercindo cuenta con una amplia trayectoria en materia penal y criminalística.

La nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda ocupó varios cargos en la Fiscalía Especializada de Veracruz, como: