Madres buscadoras informaron que la Fiscalía General de la República recibió sus denuncias para atraer los casos de desaparecidos en México, como ordenó el juez.

La recepción se da a 29 días de que establecieran un plantón a las afueras de la FGR para protestar la recepción de sus carpetas de investigación.

Asimismo, la representante de las madres buscadoras, Margarita López, mantendría este jueves 8 de octubre una reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Madres buscadoras logran recepción de sus denuncias en la FGR a casi un mes de plantón

Un funcionario de la fiscal Ernestina Godoy recibió las denuncias de las madres buscadoras para que la FGR atraiga las carpetas de investigación de sus familiares desaparecidos.

Tal como explicó la madre buscadora, las denuncias fueron recibidas por la FGR tras orden de un juez, pero acusan que el trámite se mantiene a medias por falta de reunión con la CEAV.

Los avances de su protesta ante la FGR fueron dados a conocer por una de las madres buscadoras del plantón, Irina Ambriz Chávez, en entrevista con Pamela Cerdeira.

La mujer señaló que la CEAV debe otorgarles un folio para que las madres buscadoras reciban “calidad de víctima”, ya que sin ello no pueden gestionar las búsquedas.

En consecuente, tampoco habría recursos para traslado o comida para realizar las búsquedas de campo, que es lo que las madres buscadoras también solicitan.

El intermediario de Ernestina Godoy recibió todas las denuncias de parte de las madres buscadoras en los últimos tres días; desde el lunes 5 al miércoles 7 de octubre.

Madres buscadoras logran que la FGR reciba sus denuncias a casi un mes del plantón (Margarita López)

Madres buscadoras esperan reunión con CEAV este jueves 8 de octubre

Tal como adelantó la madre buscadora, la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, se comprometió a reunirse con Margarita López la tarde de este jueves 8 de octubre.

También señaló que los resultados de dicha reunión podrían derivar en que el plantón de las madres buscadoras cambie de lugar o sea retirado en su totalidad.

Sólo el miércoles 7 de octubre, las madres buscadoras denunciaron en redes sociales que la CEAV se había rehusado a entablar una mesa de diálogo, por lo que cerraron calles.