Ceci Flores solicitó a la fiscal Ernestina Godoy que atienda a las madres buscadoras que protestan en la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la localización de sus hijos.

“Ernestina Godoy, ¿qué le cuesta? Salir y dar la cara a las madres, pasarlas a una sala, platicar con ellas, darles aunque sea “un mejoralito” como hacen en cada mesa de trabajo, porque nuestros hijos todavía no aparecen”. Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora

La fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora agregó en su mensaje a Ernestina Godoy que su familia no necesita vivir una ausencia para poder empatizar con la situación.

Pocos minutos después del mensaje de Ceci Flores, las madres, lideradas por la activista Margarita López, reportaron detonaciones cerca del sitio de protesta en la FGR, aparentemente por un asalto en un Oxxo.

Colectivos de desaparecidos de Michoacán, Veracruz y Colima toman sede de la FGR (Especial)

Ceci Flores se solidariza con protesta de madres buscadoras en la FGR

En su mensaje, la madre buscadora Ceci Flores recordó que lleva once años buscando a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, por lo que entiende y empatiza con el dolor de madres que protestan en la FGR.

“Me duele ver a esas madres que con su avanzada edad están en ese lugar pidiendo, rogando, suplicando, que les atiendan las denuncias de sus hijos” Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora

Ceci Flores calificó como “injusto” que madres tengan que protestar a pesar de las lluvias y los calores, para exigir que las autoridades hagan su trabajo y reciban las denuncias.

Al concluir su mensaje, la madre buscadora pidió a los funcionarios en turno que renuncien si no pueden cumplir con el encargo o carecen de vocación para trabajar en la investigación de personas desaparecidas.

“Si no pueden con el cargo, renuncien, y dénselo a alguien más que sí quiera trabajar en investigación. En verdad, once años de impunidad en el tema de mi hijo y cuantos más en cada madre que se encuentra ahí. Toda mi solidaridad”. Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora

Señora Presidenta, señora Fiscal:



Les pedimos que no sean inhumanas. Afuera de la Fiscalía hay familias buscadoras esperando que atiendan sus peticiones. No están pidiendo favores ni nada fuera de la ley; están exigiendo que se respeten sus derechos.



Ya es demasiado doloroso… pic.twitter.com/xeCTJmzmcp — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 22, 2026

Reportan detonaciones cerca de protesta de madres buscadoras en la FGR

Desde el 10 de septiembre, grupos encabezados por la activista Margarita López tomaron la FGR de Cuauhtémoc y Santa Fe, denunciando falta de atención y resultados, así como actos de intimidación de la Fiscalía.

Entre sus demandas, las madres exigieron que sus denuncias de desaparecidos sean consideradas como delitos del fuero federal, además de una atención directa de la fiscal Ernestina Godoy.

“Si no quieren hacer su trabajo, no tienen nada que hacer ahí adentro calentando un asiento. Aquí vamos a permanecer hasta que nos atienda Ernestina Godoy y Mariana”. Activista Margarita López

A 12 días de iniciada la protesta, las madres denunciaron una balacera cerca de su campamento en la FGR, aunque de manera preliminar, se informa que fue parte de un asalto en un Oxxo.