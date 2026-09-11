La sede de la FGR en Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), fue tomada por colectivos de familias de desaparecidos de Michoacán, Veracruz y Colima que exigen atención de la fiscal Ernestina Godoy.

“Si no quieren hacer su trabajo, no tienen nada que hacer ahí adentro calentando un asiento. Aquí vamos a permanecer hasta que nos atienda Ernestina Godoy y Mariana”. Margarita López, madre buscadora y exdiputada de Michoacán

Los grupos encabezados por la activista Margarita López advierten que el bloqueo será indefinido ante la falta de atención y resultados, así como actos de intimidación, por parte de la Fiscalía.

La exdiputada de Michoacán advirtió que el bloqueo a la FGR en Cuauhtémoc y ahora en Santa Fe continuará hasta que se acepten todas las denuncias de desaparecidos como delitos del fuero federal.

Margarita López Pérez (Congreso de Michoacán )

FGR de Cuauhtémoc y Santa Fe son tomadas por colectivos de desaparecidos

Durante una transmisión en vivo, la activista Margarita López sostuvo que mantendrán el bloqueo de manera indefinida en la sede de la FGR de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Además, adelantó que otro contingente se moviliza hacia las oficinas centrales de la FGR en Santa Fe hasta que se reciban todas las denuncias de madres buscadoras como delitos federales.

“¿Querían que estuviéramos aquí? Pues aquí estamos, y no nos vamos a ir hasta que les reciban la denuncia a todas las señoras que quieren que su delito se clasifique como federal, cuando el 99.9 de las desapariciones son del crimen organizado”. Margarita López, madre buscadora y exdiputada de Michoacán

Margarita López hizo un llamado general a todas las madres cuyos desaparecidos no se han recibido como delitos federales para que se unan a los cierres de la FGR.

Entre sus exigencias, los colectivos de desaparecidos demandan:

Atención personal de la Fiscal Ernestina Godoy

Creación de fiscales autónomos

Regreso de agentes del Ministerio Público

Distribución de insumos básicos para la búsqueda de desaparecidos

FGR reciba denuncias por delitos del fuero federal sin importar el estado

Atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Ernestina Godoy, fiscal general. (Cuartoscuro / Presidencia)

Fiscalía amedrentó a madres buscadoras; denuncia Margarita López

En otro video, Margarita López denunció que el 9 de septiembre el Coordinador Ejecutivo de la Fiscalía, Ricardo Flores Delgado, amedrentó a grupos de mujeres.

Según dijo, el funcionario intentó retirar por la fuerza los teléfonos celulares de madres que documentaran los malos tratos y la negativa de atención institucional.