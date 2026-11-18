Un grupo de madres buscadoras instalaron un bloqueo hoy martes 17 de noviembre en la avenida Insurgentes para exigir la atención de la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos de desaparición.

Las madres buscadoras tenían una reunión en la FGR a las 2:00 de la tarde, sin embargo, no se llevó a cabo al considerar que no se encontraban las autoridades competentes para sostener el diálogo.

Madres buscadoras cierran Insurgentes ante falta de diálogo con FGR; amenazan con reinstalar plantón

Integrantes de colectivos de madres buscadoras bloquearon la avenida Insurgentes hoy 17 de noviembre luego de que no se concretara la reunión que se tenía programada con representantes de la FGR.

Madres buscadoras bloquean Insurgentes hoy y lanzan una advertencia a la FGR (Captura de pantalla)

Las madres buscadoras rechazaron el diálogo al considerar que las autoridades competentes no asistirían a la reunión. Señalaron la necesidad de que dos funcionarias de Gobernación asistan a la reunión:

Martha Lidia Pérez, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Martha Yuridia Rodríguez, comisionada ejecutiva de atención a víctimas

Mientras un grupo de madres buscadoras mantienen el bloqueo en Insurgentes, otro grupo permanece fuera de la FGR y amenazan con reinstalar el plantón fuera de sus instalaciones si la reunión no se concreta.

Cabe recordar que, en septiembre, cerca de 55 madres buscadoras mantuvieron un plantón frente a la FGR para que la dependencia aceptara 68 carpetas de investigación de casos de desaparición.

Tras 29 días de protestas, una orden judicial obligó a la FGR a recibir las denuncias. Las madres buscadores recibirían información sobre el avance en estos casos, pero no se concretó la reunión y procedieron al bloqueo.

Reportes indican que el cierre de Insurgentes es en ambos sentidos y ya ha afectado la circulación. Hasta el momento, la Línea 1 del Metrobús se mantiene sin servicio en las estaciones de Reforma y Hamburgo.