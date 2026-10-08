Las madres buscadoras Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, presentaron una demandan colectiva en contra de Ernestina Godoy y de los 32 fiscales estatales por fallas en datos forenses.

Puntualmente, la controversia gira en torno a la omisión de garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses opere interconectado en tiempo real con las bases estatales.

Madres buscadoras acusan fallas operativas en datos forenses; señalan daño a familias de desaparecidos

Ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, madres buscadoras demandaron a la titular de al FGR, Ernestina Godoy, así como a sus pares de las 32 entidades federativas del país.

López Pérez y Valenzuela Gil cuestionaron que hasta este 7 de octubre de 2026 no existe información pública sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y su portal digital está inactivo.

Ello a pesar de que en diciembre de 2022 se acordó su colaboración con los 32 estados, y en mayo de 2023 se publicó el programa correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Madres buscadoras acusan fallas operativas en datos forenses; señalan daño a familias de víctimas (ALBERTO ROA/CUARTOSCURO / Alberto Roa)

Como consecuencia de este fallo, las fiscalías locales especializadas deben efectuar las confrontas genéticas manualmente mediante solicitudes y oficios en papel.

Este trámite burocrático retrasa la búsqueda e identificación de personas, provocando que restos hallados permanezcan en fosas comunes o anfiteatros periciales mientras las víctimas continúan catalogadas como desaparecidas.

Frente a esta situación, madres buscadoras solicitaron la suspensión correspondiente para obligar al acoplamiento tecnológico inmediato con el sistema centralizado.

Asimismo, López Pérez y Valenzuela Gil enfatizaron que cada día de omisión institucional prolonga una aflicción constante que equiparan con actos de tortura hacia las familias de las víctimas.