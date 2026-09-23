La Fiscalía General de la República (FGR) negó que se haya registrado una balacera mientras madres buscadoras realizaban una protesta frente a sus instalaciones en la Ciudad de México (CDMX).

“Es falso que se haya registrado una balacera al exterior de la FGR”. FGR

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, la FGR sentenció que las versiones de la balacera afuera de su sede son falsas, además de que aseveró que las madres buscadoras fueron atendidas.

Al pronunciarse sobre el incidente, la dependencia refirió que sí se escucharon detonaciones, aunque sostuvo que tales hechos ocurrieron a unas cuadras de sus instalaciones.

FGR rechaza versiones sobre balacera afuera de sus instalaciones

La tarde del martes 22 de septiembre de 2026, colectivos de madres buscadoras llevaron a cabo un plantón y una protesta a las afueras de la instalaciones de la FGR en la CDMX.

En medio de la movilización, la diputada federal del PVEM, Margarita López, denunció por medio de un video que compartió en sus redes sociales, que se registró una balacera en las inmediaciones del inmueble.

Sin embargo, ante la viralización del reporte, la FGR difundió un mensaje en el que rechazó las versiones, debido a que apuntó que es falso que haya ocurrido un tiroteo afuera de su sede.

“Personal de la institución brinda atención a familiares de personas desaparecidas que permanecen al exterior de las instalaciones ubicadas en Río Pánuco” FGR

En la publicación que tuiteó para responder a distintos reportes sobre la balacera, la FGR sostuvo que trabajadores brindaron atención a las madres buscadoras que protestaban en la zona.

Lo anterior debido a que pese a que rechazó las versiones en torno a que el tiroteo haya ocurrido afuera de su sede, confirmó que sí se escucharon detonaciones, aunque sentenció que a unas cuadras de la zona.

FGR se pronuncia sobre balacera (@FGRMexico/X)

FGR explica que sí se escucharon detonaciones, pero no afuera de su sede

Al confirmar que aunque no fueron afuera de su sede sí se escucharon detonaciones, la FGR afirmó que el incidente fue totalmente ajeno a la institución y a la protesta de madres buscadoras.

Sin embargo, sostuvo que ante la situación, personal de la Unidad de Servicios a la Comunidad se acercó para informar a las madres buscadoras sobre lo ocurrido y ofrecer ayuda y atención psicosocial.

Finalmente, destacó que debido a las detonaciones que se escucharon a unas cuadras de sus instalaciones, elementos de seguridad institucional se mantienen atentos ante cualquier eventualidad.