Imágenes del Zócalo sin bandera comenzaron a circular en redes sociales horas antes de la marcha de la Generación Z de este sábado 15 de noviembre, por lo que se desataron opiniones y reacciones divididas.

De acuerdo con la información, la marcha de la Generación Z partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo y parte de sus exigencias es que se implemente un mecanismo ciudadano para la revocación de mandato.

Zócalo CDMX sin bandera (Redes scoiales)

Imagen muestra asta del Zócalo sin bandera antes de la marcha de la Generación Z; hay reacciones divididas

La mañana de este 15 de noviembre, el asta del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) amaneció sin bandera, pues elementos del Ejército Mexicano la retiraron por la tarde del pasado viernes, antes de la marcha de la Generación Z.

Pese a que el arriamiento de la bandera monumental del Zócalo es un acto que se realiza todo los días, su izada diaria estaba programada a las 6:00 de mañana, pero no se colocó hoy sábado 15 de noviembre.

Usuarios en redes han señalado la preocupación que tiene el gobierno por la marcha de la Generación Z, que sería tanta que hasta la bandera del Zócalo fue retirada. Pese a esto, llaman a marchar con o sin bandera.

“Que cuelguen la de one piece es la que los representa” “Un símbolo de cuánto les preocupa la marcha” “La llevarán los jóvenes por México” “Se sienten los dueños del país, está claro” Comentarios en redes sociales

Por otro lado, algunas personas celebran este acto de proteger el lábaro patrio ante los posibles destrozos que se puedan dar durante la marcha de la Generación Z, por lo que aplauden que no se haya colocado la bandera en esta ocasión.