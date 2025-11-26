En una publicación en redes, el expresidente Vicente Fox abrió la puerta a coaliciones entre Vértice MX y la oposición rumbo a las elecciones del 2030, mismas en las que se renovará la presidencia de la República.

Recién el 24 de noviembre, Vicente Fox presentó su proyecto político Vértice MX, al que describió como una iniciativa para defender la democracia, la libertad y la economía del mercado mexicano.

Vicente Fox habló sobre la oposición en México y al PRI y PAN no les va a gustar (Vicente Fox vía X)

¿Vicente Fox estará en las elecciones de 2030? Adelanta qué pasará con su movimiento Vértice MX

Según señaló Vicente Fox, podría haber una coalición entre su proyecto Vértice MX y la oposición rumbo a las elecciones del 2030, a fin de ampliar el abanico de alternativas para los votantes.

Asimismo, señaló que no se trata de competencia directa entre dos partidos que comulgan los mismos principios y valores, sino de apremiar las opciones para el electorado y candidatos.

“No se trata de competencia directa entre dos partidos que comulgan los mismos principios y valores. Se trata de ampliar el abanico de alternativas para el votante y para los candidatos/as” Vicente Fox

En ese sentido, Vértice MX señaló que para el 2030 se estará impulsando todo “lo que huela a democracia, alternancia, libertad, economía de mercado, derechos humanos”.

Aunque Vicente Fox no ofreció más detalles sobre la organización o las actividades concretas de Vértice MX, dijo que su movimiento político está basado en tres pilares:

Un movimiento ciudadano monumental

Un liderazgo excepcional

Una narrativa creativa, acertada y poderosa