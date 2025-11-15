Ricardo Salinas Pliego anunció que TV Azteca cubrirá la marcha de la Generación Z para salvaguardar a todos los jóvenes que decidan unirse a la movilización; las redes estallaron contra él y piden que pague sus impuestos.

La marcha de la Generación Z está programada para este sábado 15 de noviembre desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo y Salinas Pliego cubrirá en vivo la movilización que exige el cese de la violencia en México.

Generación Z convoca marcha mundial el 15 de noviembre. (Cortesía)

Salinas Pliego asegura que TV Azteca cubrirá en vivo marcha de Generación Z; redes estallan contra él

A través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego informó que todos los canales de TV Azteca cubrirán la marcha de la Generación Z en vivo con el objetivo de salvaguardar a los jóvenes que se unirán a la movilización.

El empresario Ricardo Salinas Pliego señaló que las personas que marcharán este 15 de noviembre “están hartos de su impunidad y corrupción” del gobierno, por lo que las cámaras de TV Azteca darán un seguimiento en vivo.

“Cobertura en vivo en todos los canales de TV Azteca. Nuestra idea es salvaguardar, a través de nuestras cámaras, a todos los jóvenes que fueron a decirle al Narco Estado que ya están hartos de su impunidad y corrupción, de la gente que mandan desaparecer y de su clara asociación con el crimen organizado”. Ricardo Salinas Pliego

Publicación de Ricardo Salinas Pliego (Captura de pantalla )

Tras esta publicación de Salinas Pliego, usuarios de redes han estallado en su contra y le exigen pagar sus impuestos; “Se agradece la cobertura, pero también ya paga” “En vez de pagar una manta, paga tus impuestos”, se leen algunos comentarios.

Usuarios de redes sociales le exigen a Ricardo Salinas Pliego que no se esconda detrás de la marcha de la Generación Z y piden que pague sus impuestos, además de que aclaran que los manifestantes no tienen nada ver con él.