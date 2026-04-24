Marcelo Ebrard seguirá en la Secretaría Economía con respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la polémica generada en la Embajada mexicana de Reino Unido.

“Sí, Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía con su equipo un trabajo incansable en muchas áreas, conocemos el área de relación con Estados Unidos y el trabajo con las dos instituciones más importantes con las que él tiene relación vinculadas con el Tratado Comercial, que es USTR y la Secretaría de Comercio” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció las gestiones de Marcelo Ebrard con las autoridades de Estados Unidos para la revisión del T-MEC.

En especial con los aranceles y otros proyectos e inversiones que se traen para el desarrollo económico del país.

Marcelo Ebrard se mantiene en Economía pese a polémica en Reino Unido; investigación continua

Ante esta postura de respaldo de la presidenta Sheinbaum, Marcelo Ebrard permanece como el titular de la Secretaría de Economía.

Mientras que la investigación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, abrió una investigación al tener denuncias y quejas por el caso Ebrard.

Cabe recordar, que se reportó que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo de Marcelo Ebrard, habría sido recibido como huésped en la embajada mexicana en Reino Unido durante al menos seis meses entre 2021 y 2022.

Esto ocurrió cuando su padre se desempeñaba como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el sexenio pasado.

Posteriormente el secretario de Economía reconoció que había aceptado que su hijo de hospedara en la embajada de México en Reino Unido, en ese entonces a cargo de Josefa González Blanco, embajadora con múltiples denuncias laborales en su contra.

Ebrard permanece en negociaciones del T-MEC

Por otra parte, las negociaciones del T-MEC permanecen y en las que Marcelo Ebrard como secretario de Economía de México sigue.

En tanto, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), quién estuvo recientemente en Palacio Nacional con Ebrard y la presidenta Sheinbaum señaló que México podría entrar a un acuerdo bilateral, adicional al T-MEC.

Con el fin de poder aliviar las diferencias que se tiene con México en materia de comercio, además Estados Unidos buscaría un acuerdo similar pero con Canadá.