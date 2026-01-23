Josefa González-Blanco es una política, ecologista y exfuncionaria federal que hasta enero de 2026 se desempeñó como embajadora de México ante el Reino Unido, cargo al que llegó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Su nombre volvió al centro de la conversación pública tras confirmarse su salida de la representación diplomática en Londres, la cual será ocupada por Alejandro Gertz Manero, en medio de 16 denuncias por acoso laboral que describen un ambiente de trabajo hostil y autoritario dentro de la embajada.

¿Quién es Josefa González-Blanco?

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena es una ecologista, abogada y diplomática mexicana, cuya trayectoria combina activismo ambiental, docencia y cargos públicos de alto nivel dentro del gobierno federal.

En 2017 fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador para integrarse a su gabinete y encabezar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cargo que asumió al inicio de la administración federal en 2018.

Posteriormente, en 2021, se anunció su nombramiento como embajadora de México ante el Reino Unido, puesto que ocupó hasta 2026, cuando fue relevada por Alejandro Gertz Manero. No obstante, su salida del cargo estuvo marcada por la polémica, tras darse a conocer presuntas denuncias por hostigamiento laboral en su contra.

¿Qué edad tiene Josefa González-Blanco?

Nació el 9 de marzo de 1965, por lo que en 2026 tiene 60 años y cumplirá 61 años en marzo.

¿Quién es el esposo de Josefa González-Blanco?

No existen datos públicos confirmados sobre una pareja actual; su vida privada ha permanecido fuera del foco mediático.

¿Qué signo zodiacal es Josefa González-Blanco?

Josefa González-Blanco es Piscis, signo asociado con la sensibilidad y la intuición

¿Josefa González-Blanco tiene hijos?

No hay información pública que confirme que tenga hijos; su perfil público se ha concentrado en su carrera profesional y política.

¿Qué estudió Josefa González-Blanco?

Es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Transformative Arts por la Universidad John F. Kennedy, con enfoque en arte, ecología y desarrollo humano.

¿En que ha trabajado Josefa González-Blanco?

Josefa González-Blanco ha desarrollado una trayectoria centrada en el activismo ambiental y el servicio público, con experiencia tanto en el ámbito social como en cargos de alto nivel dentro del gobierno federal. Entre sus responsabilidades más relevantes se encuentran: